一名月薪3萬元的男網友瞞著女友購入一輛重機，卻被對方罵「有女友的話，應該將買汽車列為第一順位」，讓他滿腹委屈，好奇詢問網友自己是否做錯。但不少網友表示，僅是女友而非老婆，不該管那麼多，也有網友直言，以原PO的薪資不管買哪種車都是很大的開銷。

這名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》吐露，他先前瞞著女友購入一輛重型機車，但女友疑似相當不開心，還上網發文抱怨他，女友的文章中數落他月薪3萬元卻大手筆買重機，更寫道，「有女友的話，不是應該將汽車列為第一順位嗎？怎麼會想買重機，不懂你們男生在想什麼==」

男網友說，女友的原文中請益網友說，「不為另一半著想的對象值得託付終生嗎？該分手嗎？」但他實在不明白自己做錯什麼，也請網友當公道伯，發問「我這樣做錯了嗎？」

文章曝光後，多數網友表示不贊同女方說法，紛紛表示「只是女友又不是老婆會不會管太寬？男生有確定要跟妳終生了嗎？」、「又還沒結婚是在？如果是結婚了有小孩，可能還能理解要買汽車的想法；還沒結婚沒小孩，買什麼幹嘛要報備？你媽都沒講啥了，她憑啥？」、「就怕買了台國產二手車或新車，又在那邊嫌怎麼不是賓士、BMW」。但也有網友表示，無論買機車或汽車，原PO的月薪僅3萬元，車貸都是相當沉重的負擔。