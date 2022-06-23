近期南韓娛樂圈因元祖男團「酷龍」成員具俊曄，上節目公開與女星大S（徐熙媛）再度相戀及結婚的過程而陷入浪漫的氣氛中，但除了他們之外另一位元祖男團「神話」成員Andy（李先鎬）的婚事也備受矚目。近日Andy便與美女主播妻李恩珠（이은주）一同登上實境秀節目《同床異夢2》，首度公開兩人相識到結婚的過程，一樣甜翻不少人。

現年41歲的Andy於今年6月順利將小9歲的美女主播妻李恩珠娶回家，近日兩人一同登上節目《同床異夢2》公開私下的真實互動。在節目中Andy透露自己原本是「不婚主義者」，但自從遇見個性開朗又活潑的妻子後，便對她一見鍾情，主動要了聯絡方式，後來不斷傳訊息給對方提出約會請求，並在喝酒時壯膽打給對方聊天，才逐漸牽起這段姻緣。

不過，由於李恩珠是電視台的新聞主播，經常得外派到各地區工作，像是春川、江原道等地常駐，後來又被調到濟州島，而當時的李恩珠雖與Andy交往中，但並不覺得兩人會結婚，所以才願意被派去濟州島。但Andy一聽到妻子在濟州島的生活，以及深夜時突然有陌生人敲她房門後，便詢問李恩珠「要不要我下去濟州」，當下李恩珠以為Andy只是暫時待一下就返回首爾，沒想到Andy是真的搬到濟州島與她同住，她才驚覺「原來歐巴是真的很愛我」，相當感動且感謝，兩人的關係也因此有更進一步的發展。

另外，在節目中Andy也透露自己原本是個很晚睡的人，但搬到濟州島後為了配合妻子的作息，除了早睡外還天天起床為不擅料理的老婆準備早飯、送她出門上班，成為專業的「煮夫」，令現場來賓及網友們看了都相當羨慕，直呼「別人的老公永遠不失望」、「主播好幸福」、「我老公也這樣該有多好」成功引發話題。