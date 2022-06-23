衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。衛福部指出，國內疫情逐漸趨緩，本土病例仍在廣泛社區流行，但已過高峰、疫情逐漸下降，中重症病例也呈下降；另外，近來境外移入病例已有發現Omicron BA.4及BA.5變異株，將持續密切監測進入社區情形。入境檢疫15起入境調整為3天居家檢疫＋4天自主防疫，首周有2.4萬人入境，將會持續視疫情變化，滾動式檢討是否持續放空入境檢疫措施。

衛福部指出，近一周新增36萬6628例，較前一周下降約19％；北北基宜、桃竹竹苗及花東地區各下降22％，中彰投下降17％，雲嘉嘉南下降12％，高屏下降20％；全國仍為廣泛社區流行，但已過高峰，疫情逐漸下降，中重症病例亦呈下降。

衛福部指出，配合疫情的變化，相關政策均隨時檢討及適時調整。本周起修改「參加旅行團旅客須完成第3劑疫苗接種」規定，改為未完成第3劑疫苗者，以48小時內快篩陰性證明代替。

另外，入境檢疫3＋4及每週入境人數總量管制2.5萬人次等措施自6月15日實施以來，目前量能及運作尚屬順利，將持續盤點航班、防疫旅館、防疫計程車等量能及民眾遵從度，研議再放寬可行性。

疾管署長周志浩表示，入境檢疫3＋4上路首周，入境總人數2萬4411人次、其中首日有4541人為近期新高，桃園機場旅客入境通關及交通作業順暢尖峰時段機場入境通關作業時間：約2至2.5小時。

目前每周入境人數上限為2.5萬人次，先前屢屢傳出民眾搶返台名額的情況，衛福部表示，檢視未來四周機票訂位數，僅下周訂位數2.6萬人，其餘皆未超過每周2.5萬人次管制上限，後續會視國外及國內疫情變化，滾動式檢討調整入境檢疫措施鬆綁。