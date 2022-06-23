6月23日零點，北京環球度假區主題公園門票及酒店產品恢復預售，預計從25日起正式恢復環球影城的開放。據攜程平台數據顯示，當開售第1秒，北京環球影城主題公園即售出恢復開園後的第1張門票；開售第2秒，就有用戶下單度假區內的環球影城大酒店客房；開售第7秒，諾金度假酒店成交恢復預訂後首單。

根據《北京日報》引述攜程平台數據指出，從開票前1小時，北京環球度假區的即時訪問量就開始爆發，正式開賣的零點高峰熱度較前一日增長近9倍；在去哪兒平台上的北京環球度假區的搜索熱度也一度成長6倍，沖到全大陸景區第一，連同周邊酒店搜索熱度也大漲，較21日單日增長近40％。

去哪兒首席行銷官黃小傑表示，此次北京環球度假區的重新開放將為本來就逐步復甦的暑期旅遊市場再注入一劑「強心針」，進一步帶動北京和全國旅遊市場的復蘇。

據了解，北京環球影城主題公園計畫於6月25日正式開放，環球影城大酒店則於計畫於24日中午向賓客開放，諾金度假酒店則從7月1日恢復營業。恢復運營初期，部分營運場所或娛樂專案仍將暫時關閉，同時遊客須持72小時內有效核酸檢測陰性證明。