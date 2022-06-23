近期國際大宗物資如黃小玉等小幅回檔，卜蜂(1215)今(23)日舉行股東會時指出，黃小玉價格雖回軟，但仍處於高檔，雖然今年飼料有調漲，但其實連反應運價成本都還不夠，現在還是在苦苦支撐虧本在賣，短期內飼料價格並不會跌。

卜蜂指出，黃小玉之前漲勢太兇所以現在稍微有些回檔，目前俄烏戰爭持續，烏克蘭種植面積還不確定，再加上南美乾旱收成不好，且雪上加霜的是運費還在不停上漲，業者都在苦撐，未來飼料漲的機率比較大。

受成本上漲因素干擾，卜蜂獲利受到壓縮，法人預期，2022年全年度獲利恐將不如2021、2020年。若單就2022年來看，由於疫情嚴峻，自煮商機潛力大，法人預期，第2季營運將和首季差不多。卜蜂油炸產線可望在今年底量產，讓食品加工業務增添新的成長動能；另外，洗選蛋廠目前正在試車當中，可望很快能夠量產。

卜蜂無奈的指出，今年是天災人禍的1年，年初大缺蛋也代表了雞隻缺乏，使得雞肉價由年初的每斤28~30元，漲到如今的33~35元，沒想到美國又有禽流感，雞隻無法進口，雞價高漲也使得消費轉向豬隻，豬價每斤也維持80多元的高價，預期8~9月國內雞隻供應將漸恢復正常。

卜蜂在桃園龜山買下的560坪建廠用地，將斥資6.27億元興建符合CAS規範精緻分切廠，將統合原在桃園、汐止、中和及泰山的直營點，並統一集中分切及銷售，新的分切廠也將加入豬肉的分切業務，預計將在2022年開工，完工時間將會落在2024年。