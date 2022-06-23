日股23日震盪，但東芝股價卻表現大好，一度大漲超過6%。據悉，有國際大金主正考慮以每股7,000日圓買下東芝並下市，預估整個收購金額約在220億美元左右。

日本這家有著百年歷史的電機大廠，22日收盤價只有5,501日圓，溢價收購消息傳到23日股市時，早盤股價最高曾飆升6.5%，上午收盤時也暫收漲4.5%左右，為5747日圓。東芝股價目前看來，收購溢價空間至少還有兩成。

已不排斥被收購的東芝，據傳至少有10份公司重整提案還擺在高層辦公桌上。其中，高達8成都是建議東芝下市。至於買下東芝要付出的代價，各買家有各自想法，因此尚未出現市場共識價。

投資研究單位Smartkarma認為，東芝各事業體可能會分崩離析，被單獨分割賣出去，例如半導體業務的鎧俠。倘若如此，其它部門的售價應該不會太漂亮。不過，東芝並不急著要出售，下次外界開的價格也有可能不會高於這次。

彭博社指出，美系的貝恩資本(Bain Capital)以及黑石集團(Blackstone)，還有歐系的CVC資本投資公司，都有可能會競標。最後不論東芝花落誰家，這應該也是日本有史以來，金額最高的1次併購下市案。