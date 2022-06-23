聯準會主席鮑爾重申央行將全力對抗通膨的決心，隔夜美股在震盪後以小跌作收。周四香港股市開高後亦陷入震盪，目前恆生指數上漲0.66%，為21147.87點，稍早前一度升至21289點，也曾拉回到平盤附近。國企股(H股)目前漲0.97%，報7406.31點。

恆生科技股目前漲1.09%，理想汽車漲7.9%，表現最佳，其次為小鵬汽車漲6%。商湯跌3.3%，跌幅最大，其次為美團跌1.9%。

中國國務院常務會議宣布新措施以加大對汽車消費的支持力道，預計今年可望使汽車及相關消費成長約2000億元人民幣，汽車股應聲大漲。除了新能源車概念股理想和小鵬之外，吉利汽車亦勁揚7%，比亞迪漲4.7%。

隔夜波羅的海乾散貨指數(BDI)大跌逾5%，航運股表現疲弱，太平洋航運跌6%，稍早前一度跌逾10%。東方海外稍早前下挫7.5%，在藍籌股中表現最差，其母公司中遠海控目前跌逾4%。

中國期銅價格跌逾3%，銅礦股走低，江銅跌逾6%，洛陽鉬業跌近9%，紫金跌近2%。

遭穆迪調降信評至「垃圾級」，碧桂園跌約1%，稍早前一度跌近3%。該公司表示，穆迪調降信評不會對公司的償債能力和融資能力造成不利影響，目前公司財務情況穩定，現金流充裕。