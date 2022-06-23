長榮（2603）、陽明（2609）才遭金控旗下研究機構降評，外資旋即下重手，花旗環球證券直接雙重降評長榮，投資評等由「買進」砍至「賣出」，推測合理股價70元，寫下外資圈看長榮新低目標價紀錄。

長榮股價過去幾個交易日猛烈回檔，先是深陷百元關卡保衛戰，23日早盤續跌，失守三位數股價，震盪相當激烈。

花旗環球證券指出，為期兩年的航運大多頭周期可能在第三季觸頂反轉，隨著塞港程度緩解，以及航班供應可望在2023年首季增加，將會降低急單運輸需求，同時，考慮到2023年需求可能衰退風險，決定以保守的股價淨值比來重新評價研究範圍中的亞洲航運股。

以長榮為例，花旗環球認為，長榮的訂單與船隊比率（orderbook-to-fleet）為42％，市全球前十大航商中第二高者，相比起中遠海運的20％、陽明的7％而言，意味長榮的資本支出更為固定，要是運價下降幅度比預期更大，長榮自由現金流可能受到的壓縮波動將會最高。