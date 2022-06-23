搶攻暑假旅遊住宿商機，JR東日本大飯店台北即日起至9月30日推出夏日住房「冰炫超級英雄」、「一童饗樂」住房優惠專案，入住都會客房兩天一夜、自助式早餐等，專案價格4,200元起。選擇不同住房專案還可享有限定期間冰淇淋無限樂饗、暢玩超級英雄七龍珠等遊戲，或12歲以下孩童用餐免費。

JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北（Hotel Metropolitan Premier Taipei），位於台北市的絕佳位置，飯店設有288間客房、套房及七間獨具風格的餐廳、烘焙坊、酒吧等，此外飯店提供健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心等可供房客免費預約使用，提供一個與家、朋友人享受充滿日式風格與服務細節的餐飲住宿氛圍。

JR東日本大飯店台北夏日住房 -「冰炫超級英雄」一泊一食住房專案4,200元起，內容含都會客房兩天一夜、Brilliant鉑麗安全日餐廳自助式早餐、免費加床服務、12歲以下孩童於限定期間持專案專屬手環至鉑麗安自助餐廳享免費Haggen-Dazs冰淇淋無限樂饗，下午三點至六點時段免費使用SEGA遊戲機台超級英雄七龍珠、星夢頻道等遊戲，專案另有餐飲85折折扣券等，入住期間可至飯店各餐廳使用享優惠折扣。

夏日住房系列還有另一項優惠，「一童饗樂」一泊二食住房專案優惠價6,400元起，專案內容含都會客房兩天一夜、Brilliant鉑麗安全日餐廳自助式早餐及晚餐、免費加床服務、加贈一位12歲以下孩童入住期間可免費享用鉑麗安全日餐廳自助式早餐及晚餐，是暑假親子悠遊旅的好選擇。

今年夏天入住JR東日本大飯店台北，除了使用飯店泳池、三溫暖、健身房等多項休閒設施外，選擇預定套房房型，於入住期間還有小小驚喜，有小朋友視為祕密基地的限量兒童帳篷免費使用，帶著家人來場無後顧之憂的涼夏輕鬆遊吧!