全球股市波動大，分散風險成投資人首要課題，群益金鼎證券近日推出全新服務「存股通」，線上即可完成台股定期定額／定股、美股定期定股投資，更專為小資族設立低門檻，台股只需1千元／10股、美股只需1股即可開始存股。

「存股通」搭配數位分戶帳「群益一戶通」，可同一帳戶交割台美股，且在今年年底前，可享有美股買進無低消手續費的優惠!首波上線台美股標的更多達數百檔以上供投資人做選擇，助投資人更便利的分散風險，多市場、多扣款日投資。

過往投資美國股市，投資人需額外開立銀行帳戶方可進行投資。對此，群益證的數位分戶帳「群益一戶通」，同步推出新服務，投資人僅需使用群益一戶通，即可同一帳戶交割台美股，帳務整合省去多個交割帳戶的不便性。

群益新服務「存股通」，旨在紀律理財和長期投資的功能，對忙於工作，沒時間理財，甚至是無法抓準時機的投資人，協助以定期投資，掌握「超低門檻、分散風險、無懼波動」特點，讓投資人得以在股市震盪中，以存股方式累積財富。

搭配兩項新服務推出，群益證舉辦「定期存美股，開啟鈔能力」活動，完成一筆美股定期定股即享100元超商卡，更祭出只要持續定期定額扣款，即可抽iPhone 13 pro，扣款次數越多可獲得越多抽獎機會，期望能鼓勵投資人布局全球和長期投資，在全球通膨、升息等多方因素環繞下，仍能在波動市場下跨越阻礙參與全球行情。