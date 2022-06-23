我國駐俄羅斯代表處本月搬遷新址，外交部亞非司總領事王啟文今天強調，搬遷並非因為俄烏戰爭的因素，沒有政治力介入。

俄羅斯侵略烏克蘭之後，我國跟進國際宣布制裁俄羅斯，而俄羅斯也將我國列為「不友善國家」，俄國政府及民間若需對不友善國家債權人付款時，須改以盧布支付。

我國被俄羅斯列為不友善國家之後，網傳俄羅斯研議以關閉台灣駐俄代表處方式報復台灣。不過外交部已經駁斥傳言，並強調我國駐俄羅斯代表處仍維持正常運作，也未接獲旅居俄國台商、留學生或其他台僑反映生活及就學受到嚴重影響的消息。

王啟文說，代表處搬遷因素有很多種，比如辦公空間不夠，或是租金考量，這些都是需要長期規劃，不是一、兩天就能搬遷，駐俄代表處搬遷絕對沒有政治力介入的問題。

此外，烏克蘭將成為歐盟正式候選國，針對立委先前建議外交部將烏克蘭業務自亞非司移交歐洲司，王啟文回應說，吳釗燮部長確實也認可往這樣的方向調整，不過牽涉到外交部裡面各單位調整，也不是一蹴可幾，各單位會共同來研究未來烏克蘭業務歸屬。