民進黨立委王美惠也說，侯市長不要再演戲了，趕緊把真相拿出來最重要。（葉書宏攝）

新北市中和2歲童恩恩案持續延燒，新北市長侯友宜昨強調會負起全部責任。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬痛批，資訊公開才是負起政治責任，負全責不是嘴巴講。副書記長林楚茵批評，用法律、司法來當遮羞布。民進黨立委王美惠也說，侯市長不要再演戲了，趕緊把真相拿出來最重要。

民進黨立院黨團今（23日）開輿情回應記者會，媒體持續關注恩恩案事件。鄭運鵬指出，嚴厲譴責國民黨，恩恩案事發至今2個月，恩恩爸爸一再要求新北市府負起責任，要求提供市長侯友宜允諾提供的資料，等到被爆料一直不肯給的橫向通聯記錄，新北市政府、侯友宜就躲起來了。

他說，若侯友宜真的關心每一個染疫往生的生命，包含幼兒或長者，如今侯友宜吃案、演戲給家屬看，國民黨冷血躲起來，之前想要把責任轉嫁給1922，放任網路支持者去攻擊恩恩爸爸，國民黨一句話都不敢說，國民黨還要求監察院去追查快篩劑，國民黨有要求過監察院去追查恩恩案嗎？

鄭運鵬批評，國民黨如今轉移焦點到長照問題，不重視每一條生命，只重視打垮指揮中心、攻擊台灣防疫政策，讓國民黨年底好選舉，非常冷血、非常殘酷，眼中僅有選舉和政治、非常遺憾。呼籲國民黨拿出良心，不要一再消費往生者的生命，就要求侯友宜公布真相，不要打壓洩漏資料的人，不要放任支持者攻擊恩恩爸，資訊公開才是負起政治責任，負全責不是嘴巴講，是吃案、掩蓋真相。

副書記長林楚茵表示，恩恩爸遭受網路攻擊，完全已經沒有同理心的留言，呼籲國民黨若真的把人命看得如此重要，不僅是侯友宜說會負起全部責任，這不是空口白話、更不是說一套做一套，媒體公布錄影檔後，新北市政府仍持續未連絡恩恩爸。她批評，國民黨新北市議會黨團利用人數優勢否決調查恩恩案的真相，身為民意代表居然只是為了捍衛侯友宜，就讓真相被消失。

林楚茵說，國民黨、侯友宜說一套、做一套，言行表裡不一，真相被揭露後還想打壓媒體，用法律、司法來當遮羞布，當事人沒有提出任何訴訟，只希望看到真相，爆料者被市府恐嚇提告，企圖掩蓋真相卻不願意面對真相的新北市政府，卻用威權的方式來處理讓真相消失。

王美惠表示，看到恩恩案任何人都很難過，昨天侯友宜稱會承擔責任，要問侯市長如何承擔？恩恩爸有何不對，支持者在網路上攻擊恩恩爸，恩恩家屬是守規矩的人，在家等救護車，難道沒有程序問題，任何人都知道消防、醫護基層都很辛苦，仍希望侯市長拿出魄力問題在哪？

王美惠說，若有心要改善不是如同昨天新北市議會直接喊散會，那是沒擔當的，是要討論未來如何更好，呼籲侯友宜不是耍嘴皮的，侯市長請拿出魄力，相信侯都有辦法演戲給恩恩爸看，那也應該有魄力拿出真相，目前看不到真相，不是如同侯市長說的「你痛過」，侯市長不要再演戲了，趕緊把真相拿出來最重要。