好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）出道多年，演出作品無數，外貌亮麗的她在紅毯總能成為焦點，日前她為主演電影《世界末日時》出席坎城紅毯，一席白色禮服仙氣飄飄，成為不少鎂光燈的焦點。她近日登上時尚雜誌，釋出一組火辣的運動風大片，狀態引起許多粉絲誇讚。

近日安海瑟薇登上《Interview》雜誌夏季刊封面，以健身主題拍攝一組性感風格的時尚大片，封面上安海瑟薇穿著馬甲，雙手拉著跳繩掛在脖子後方，眼神傳遞野性美。另一張照片安海瑟薇換上高衩連體衣，從大腿根開始露出修長的美腿，同時在空中擺出性感動作，可見身姿十分輕盈，高難度的動作讓人直呼「太厲害了吧」。

安海瑟薇在拍攝過程中嘗試多種造型，她穿上皮革背心，隱約能看見北半球的輪廓，狀態健康自信，另一張照片她換上白色運動背心和短褲，露出白皙皮膚，胸型被布料包裹，仍然能看出飽滿上圍，系列照片中安海瑟薇用槓片、啞鈴、跳繩等當拍攝道具，展現火辣的健康美。許多粉絲送上讚美「會不會太漂亮了一點，本身就美麗再加上運動更有魅力」、「這是什麼女神氣場啦」、「依然看到當年的小安！」

採訪中記者向安海瑟薇提問是否有後悔穿過什麼類型的衣服，安海瑟薇回答：「我年輕的時候，為了一個活動準備，當時的衣服是透明的，但我不知道，而且我也沒有穿胸罩，那條紅地毯很長，所有攝影師和現場工作人員都沒有停下來提醒或給我一件夾克。」