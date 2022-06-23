台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲18日拋興建「金廈大橋」主張，引發政壇熱議。國民黨立委李德維表示，柯看準民進黨把兩岸這塊做爛、做絕了，所以想搶兩岸和平穩定這塊市場，尤其選在國民黨黨主席朱立倫訪美引發「親美反共」爭論的時機，可見柯拋議題在「見縫插針」這點確實很厲害。

李德維日前接受香港媒體《中評社》訪問指出，柯文哲18日特地到金門服務處揭牌，除與自家黨原會面，也特別與金門縣縣長楊鎮浯、國民黨金門立委陳玉珍碰面，顯見柯想搶「希望兩岸和平穩定發展」，這塊比較中性、理性的市場。

李德維直言，這塊市場過去一直是國民黨的強項，所以柯文哲選擇在與國民黨及兩岸淵源深厚的金門下手，的確很聰明，因為這是撿便宜、撿現成的捷徑。但國民黨過去在金門的經營極為深厚，多數金門人應不會輕易被迷惑。

針對柯文哲的出招，李德維分析，柯選在朱立倫被質疑要走「親美反共」的時機，拋出「金廈大橋」這四個字，可見柯真的很聰明，知道何時要見縫插針、何時要講民眾想聽的話，尤其經過台北市長8年歷練，已然是政壇老手級，目的就是想挖國民黨牆腳。