新北市三峽警分局警備隊警員鍾喬揚不幸於本月21日因急性胰臟發炎、敗血性酸血症併呼吸衰竭辭世，享年48歲，家人及分局同事、友人聞此噩耗，皆感到哀慟不捨。

鍾故警員從警服務29年餘，在職期間歷經保一總隊、保五總隊等，於第一線執行聚眾活動維安工作，後於2001年調任台北縣警察局三峽分局，在鳳鳴派出所任內服務鄉里，個性溫和親切，頗受鄰里好評，更是同事、朋友眼中的「好好先生」。

三峽分局表示，2008年間為尋覓辦伙人才，發現鍾員持有丙級中餐證照，遂延攬鍾員幫忙打理分局伙食團事務，此後鍾員便一肩扛起分局及三峽消防分隊近130位同仁用膳大小事。

鍾故警員服務期間工作負責盡職，對於各項警察工作、勤務，莫不竭盡心力，深得長官倚重，待人誠懇與同事相處融洽，近10年年終考績均獲評為甲等，任公職期間共記功4次，嘉獎472次、警察獎章2枚。

由於鍾故警員家中尚有妻子及2名女兒，均尚在就讀大學，鍾員原是家中生活的經濟支柱，現因鍾員驟然離世，家庭頓失經濟依靠，三峽警分局聞訊後立即成立治喪委員會協助家屬辦理後續事宜，未來也將會持續竭盡所能提供鍾故警員遺眷們關懷與協助，以告慰鍾員在天之靈。