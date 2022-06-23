有些人一躺下就能馬上睡著，但有的人卻飽受失眠之苦，甚至睡到一半就會醒來，而且難以繼續進入夢鄉，導致他們就算作息正常也無法睡飽。根據統計，全球10至30%的人有睡眠問題，而台灣睡眠醫學學會2019年進行調查，發現全台慢性失眠症盛行率為10.7％，對此，國外有專家建議3種助眠的方法，能夠改善失眠患者半夜無法持續入睡的狀況。

根據《CNN》報導，失眠症不只包括難以入睡，若睡到一半醒來後無法重新入眠，也算是失眠問題，患者通常在鬧鐘還沒響前就會自動睡醒，導致他們就算早早就寢，依舊無法睡滿7至8小時，造成睡眠不足問題，時間久了就會產生壓力，除了透過藥物及行為治療外，還要了解是否因心理創傷導致失眠，才能對症下藥。

美國南加州大學凱克醫學院副教授達斯古普塔（Rajkumar Dasgupta）提到，患者提前睡醒後，難以再度入睡，會產生極大的挫敗感，壓力會越來越大，衍生出比失眠更大的問題，「當你思考要如何繼續睡時，狀況反而會更糟，所以不要強迫自己躺在床上，逼自己睡著」，對此分享3個方法，能有效幫助患者改善問題。

1.不要看時鐘或手機

患者若原本打算7點起床，豈料鬧鐘還沒響就睡醒了，看到時間顯示凌晨3點，這舉動會增加心理壓力，建議患者若凌晨起床，不要去看手機或時鐘的時間，可以嘗試做放鬆心情的簡單事情，因為失眠時若滑開手機看新聞、社群媒體，反而會增加刺激，讓大腦高速運轉，無助於放鬆心情，更加難以入睡。

2.直接起床

有些人認為，失眠就應該躺在床上，而不是起來做其他事情，不過起床反而能緩解壓力，可以嘗試做一些簡單的事情，幫助大腦分散注意力，能夠有助於睡眠，例如閱讀書籍或聽輕音樂，但千萬不要滑手機，等到再次產生疲倦感時，就能回到床上睡覺，最重要的是，避免讓「沮喪」和「床」在腦中做連結，心情才能放鬆。

3.記錄做什麼事能有助睡眠

若有睡眠困擾的患者，平時應記錄做哪些事能幫助自己放鬆，另外，環境因素也很重要，有助於鍛練大腦的程序，改善失眠狀況，而環境因素包括工作日程或改變照明設備等，有的人可能是加了一件毯子，讓他們心理產生安全感，心情放鬆自然容易再次進入夢鄉，此外，也可透過漸進式肌肉鬆弛法，讓肌肉放鬆、刺激副交感神經，達到產生睏意的效果。