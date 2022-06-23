台灣大(3045)今日股東會，董事長蔡明忠談到近期全球大敵通膨怪獸，各國央行均祭出升息手段，他表示，「野火燎原、不是灑水就能解決」!

今年全球宏觀經濟風險加劇，除先前大陸重手封城外，俄烏戰爭持續，使得全球均面臨嚴重通膨，而全球多國央行祭出升息打通膨，蔡明忠表示，目前通膨已經成為結構性問題，各國的央行均透過升息來打壓通膨，只是，「現在已是野火燎原之勢，不是灑水就能解決」，或許各國政府通力合作能得到控制，但最害怕就是全球經濟邁入衰退。

另外，針對momo富邦媒(8454)原董事長林啟峰退休並辭任董事長，董事會經改選由蔡明忠接任董事長一職，今日台灣大股東會上，就有小股東提問此事，蔡明忠回應，林啟峰為屆臨退休，並沒有閃辭一說。至於為何會親自接下董座一職，他則表示，考量台灣大為momo最大股東，若台灣大、富邦媒兩個公司如果能更緊密的合作，勢必可創作更大生態體系，兩邊股東也會更開心。回饋電信用戶有很多方法，除了補貼外，也會用mo幣回饋用戶，也可帶動mo幣能增值，打造生態圈。