台南市美術館與法國凱布朗利國家博物館合作，將於25日推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，近日在社群網站引發網友正反意見論戰，台南市長黃偉哲希望大家從文化角度看待展覽。

台南市美術館自從在臉書粉絲專頁貼出展覽資訊及清代殭屍等照片，引來大批網友關注與討論，館方網站還一度被塞爆當機，使展覽未演先轟動，近日有網友到官方臉書粉絲專頁留言，認為這種展覽怪力亂神，要求停辦，但也有持正面意見者留言力挺，其他網路社群也出現相關討論。

台南市長黃偉哲昨天抽空前往視察佈展情形，並與凱布朗利博物館（musée du quai Branly-Jacques Chir ac,Paris）法方館員交流。

黃偉哲表示，大家對鬼怪、殭屍有不同想法，藉展覽的舉辦，除了可從文化角度探討這些議題外，也可從人性的角度切入，而台南是眾神之都，廟宇和教會很多，帶著輕鬆心態看展就好。

台南市美術館小編也在臉書粉專發文提醒民眾，不少人留言提到要攜帶自拍棒、腳架、桃木劍、糯米前往觀展，但為維護展間內展品安全，不開放自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽及危險物品進入展場。

台南市美術館小編還打趣表示，雖然無法攜帶桃木劍及糯米，但展期間的週六下午6時到9時，南美館特地準備限量1000份首廟天壇手工包製的香灰平安符，供民眾安心索取。

台南市美術館指出，法國凱布朗利博物館於2018年推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，用深入淺出方式，介紹數個世紀以來亞洲對未知世界的恐懼與想像，台灣觀眾可由嶄新觀點檢視自身熟悉的文化經驗。

台南市美術館指出，展覽巡迴到台灣，加入台灣視角敘述，有台灣當代藝術家作品及在地鬼怪電影海報，並透過借展自國立台灣歷史博物館及學甲慈濟宮的展品及文史資料，期盼呼應台南在地宮廟與傳說故事。

台南市美術館指出，展覽將於6月25日至10月6日在南美館2館2樓展覽室E-H展出，由於涉及幽魂鬼怪等內容，對此內容敏感者，應自行斟酌是否適合入場觀看，12歲以下孩童建議由成人陪同入場。（編輯：謝雅竹）1110623