本土疫情趨緩，台中豐邑Moxy酒店宣布，即日起開放民眾預約9月1日至10月31日期間的戶外及室內包場預訂，於活動日前一個月完成預訂並支付訂金，戶外包場4小時享九折優惠，加贈「DJ Live表演」3小時，室內包場4小時同享九折優惠並加贈「氣泡酒」2瓶。

台中Moxy包場地點可自由選擇飯店頂樓18樓「Rooftop XOXO」戶外露天空間，或飯店1至2樓間的靜謐空間─「小窩」，包場費用10,000元起，部分包場費用可折抵餐飲消費，包場空間可容納25人至80人，不管是商務會議或歡聚派對，一次滿足不同形式的活動需求；於9月1日至10月31日期間預約包場活動日期，並於活動日前一個月完成簽約及訂金付款，Rooftop XOXO戶外包場4小時即享早鳥預訂9折優惠，另加贈「DJ Live表演」3小時或可選擇無折扣方案，搭配贈送「爵士樂團表演」2小時，「小窩」室內包場4小時享9折優惠及「氣泡酒」2瓶。

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