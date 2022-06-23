人民幣兌美元中間價23日報6.7079元，升值30個基本點。上一交易日中間價6.7109元，上一交易日官方收盤價6.7171元，上日夜盤收報6.702元。

香港信報報導，中國人民銀行23日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，23日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。

這是人行連續第50日將逆回購規模定在百億元，並繼續完全對沖到期。據路透統計，公開市場20日當周共有500億元逆回購到期，20日至24日每日各100億元。