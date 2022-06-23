華友聯（1436）去年每股稅後盈餘5.08元，23日股東常會通過配發現金股息4.16元，並通過出售楊梅15,753坪，每坪開價17萬元，一旦順利售出，成交總額約26.7億元，以9.61億的現有股本計算，扣除帳上成本3.2億元，可望賺2.44個股本。

華友聯位於楊梅上田段土地共有15,753坪，董事會通過出售案之後，23日提交股本常會討論通過。

華友聯董事長陸炤廷表示，15,753坪工業用地，其中15290坪為丁種建築用地，463坪為水利用地，原始取得時間為76年11月，取得成本約1.85億元，加計地價稅及增值稅成本約1.3億元，總計帳上成本約為3.2億元。

他說，23日股東會通過同意公開出售，以目前開價每坪17萬元推估成交的話，交易總金額約26.7億元。

陸炤廷指出，華友聯今年高雄有兩案完工交屋，「I世界」住宅大樓總銷金額約33億元，「H-TIME」總銷約12億元，目前都在順利交屋中，對是今年入帳收益的主要來源，力拚超過去年營收。

他表示，2022年推出2個預售個案，其中之一是果貿2期，案名「NeXT21」，總銷金額80億元，另一個是小港坪松，案名「power city」，總銷金額55億元。

陸炤廷指出，兩案皆規劃首購及換屋產品，符合目前市場剛性需求，頗受市場歡迎，雖然目前房地產市場雜音甚多，政策面對房地產不甚友善，加上政府多次調升利率，增加購屋者負擔，對首購族有所影響，但因高雄歷年來房價基期都比其他縣市低甚多，且台積電設廠利多消息不斷，加上營建成本不斷上漲，房價易漲難跌，長期趨勢來看，高雄房地產市場還是大有可為。

華友聯23日股東會也進行董事改選，最後選出陸炤廷、張柔遠、簡文拱、趙培宏、明智國際等5席一般董事、以及4席獨立董事林仁益、曾文哲、洪吉山、以及柯博昌，並推舉陸炤廷續任董事長。