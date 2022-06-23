彰化葉姓皮包骨三兄弟的老大20日才離世，今彰化縣議員賴清美踢爆彰化63歲姚姓男子皮包骨，22日晚間送往醫院協助安置，當晚8點多到院由醫師協助健康檢查，過程中突然發高燒，心跳過快，出現倦怠，經醫師快篩陽性，在等待轉病房期間，失去生命跡象，縣府表示相當遺憾，將會全力協助後續安葬事宜。

收治的宏仁醫院急診部醫師曹世達表示，姚男到院時體溫高達39.2度，心跳每分鐘達167下，精神倦怠，不過意識清楚，後續進行生命監測及維持，並持續抽血檢驗、打點滴等動作，不過在等候轉病房期間就失去生命跡象，從晚間9點半一路急救半個多小時，最終仍宣告不治。

院方表示，姚男6月12日至19日因確診在他院接受隔離，20日收到解隔離通知書，死因為肺炎引發呼吸衰竭，而姚男患有糖尿病，結腸中有未明腫瘤，目前由安置機構、縣府等協助喪葬事宜。

縣府表示，近年因新冠肺炎疫情關係，縣府針對遊民定期追蹤關懷，姚男縣府已經追蹤長達一年多，男子持續抗拒不接受安置，月初肝硬化住院，期間因為染疫一直住到20日才出院，不料社工追蹤發現其身體狀況不佳，22日晚間才會勸說讓他同意入住機構。

住在月眉里的姚男未婚，多年來都以睡在寺廟口，或隨機民宅門口，全身家當只有一條棉被，幾件衣服以及臉盆，整個人骨瘦如柴，感覺快要被風吹走，議員認為縣府安全網出問題；不過縣府表示，姚男是列冊服務在案的遊民，是社工安排入住安置機構等待時，里長通知議員才到場，認為議員說法有誤。