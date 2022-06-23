清大首屆學士後醫學系單招放榜，共錄取23名公費生，其中有放棄美國耶魯大學入學許可、台積電聘書的學碩士，也有因家境因素而休學的藥師，成為清華「醫學元年」的生力軍。

教育部去年9月核准清大設立大學士後醫學系，今年首度招生，首屆放榜自然科學組22名，以及智慧資訊科技組1名，共23名公費生錄取，其中有3位錄取新生畢業自美國洛杉磯加大（UCLA）等海外名校。

畢業於美國聖地牙哥加大（UCSD）醫學工程系的葉怡佑，已獲美國耶魯大學、賓州大學、哥倫比亞大學3所常春藤名校及約翰霍普金斯大學碩士班錄取資格，她因疫情前年返台遠距上課，課餘跟著醫師到基層義診，見到第一線醫療資源及人力短缺困境，決定加入公費醫師行列。

另一位錄取生游涵喻，為負擔學費及生活費，就讀台大藥學系期間就開始半工半讀，身兼數個助教、家教工作，碩一仍因經濟原因休學，在家附近的藥局擔任藥師照顧家庭，直到經濟壓力稍減輕，才有機會重拾學業，休學期間，她也發起關懷憂鬱症患者行動，每天撥1小時陪伴病友，激發她想成為第一線的精神科醫師。

智慧資訊科技組唯一錄取的周明瑾，今年剛從陽明交大加速器光源科技與應用碩士學位學程電子組畢業，已獲台積電預聘書，她也坦言，面對希望她畢業後投入科技業的家人，得花許多心思說服他們，並取得支持。

清大學士後醫學系主任周宏學表示，首屆招生因教育部核可名額時程較晚，從簡章公布至考試的規畫緊湊，自然科學組報名踴躍，共有431位學生報考，智慧資訊科技組則因同時要考「生物與生化」及「資訊科學」報名人數相對較少，共28人報名，也僅錄取1名，估計考生將有更充足時間準備應考，明年該組錄取人數也會增加。