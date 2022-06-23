遊覽車振興方案來了！交通部公路總局今（23）日公告，將減免遊覽車7月起至9月底止汽燃費，減免標準是出車率與疫情前2019年相比仍有7成以上，汽燃費將減半；若出車率未達7成，將可免徵汽燃費。最多可減免萬元，初估整體汽燃費將減徵近9千萬元。

受疫情影響，遊覽車遇到退車潮、出車率大減等慘況，業者日前召開記者會陳情要求減徵燃料牌照稅金、展延紓困貸款、營運虧損補貼等。中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會指出，出車率不到2成，沒出勤並不會製造空污，希望可以免繳燃料稅金。

公路總局補充，前項出車率的計算方式，以交通部公路總局遊覽車動態資訊系統統計資料為準，單日駕車時間5小時以上認定為出車營運。經遊覽車動態資訊系統比對，遊覽車客運業者所屬車輛查有未提供動態資訊介接異常紀錄時，該車不予減免汽車燃料使用費。

我國遊覽排氣量數約在7201至1萬毫升等3個級距間，每季汽油燃料費1萬1453至1萬4145元，每季柴油燃料費6872至8487元。目前汽燃費每年收入約530億元，若第3季減免徵收，預估會減少近9千萬元收入。