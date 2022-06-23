敢愛敢恨的「大S」徐熙媛去年和汪小菲離婚後，今年3月火速再嫁給韓國舊愛具俊曄，昨(22日)具俊曄上劉在錫的節目播出首度公開兩人結婚照，消息傳回微博又立刻上了熱搜，外界好奇汪小菲的反應，但他至今未出聲，倒是前婆婆張蘭在直播中坦言孤獨，想把家人帶回大陸一起生活。

大S今年3月8日婦女節宣布梅開二度與具俊曄結婚，兩人20多年前曾有一段情，但當時被經紀公司阻撓反對成為遺憾，如今修成正果，已經52歲的具俊曄在節目中數度露出嬌羞笑容，還首度分享兩人隔了20年再度見面經過，回憶當時自己還有些猶豫，但大S立刻抱住他，兩人相擁了哭泣了30分鐘才放開彼此，如今具俊曄沉浸在新婚的喜悅，更高調宣示自己現在是「全世界最幸福的人」。

張蘭在直播中眼眶泛紅。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

相較於大S這方粉紅泡泡不斷，汪小菲和張穎穎這段緋聞情侶就顯得危機重重，男方先被狗仔葛斯齊爆出多張和其他女生的曖昧照，而張蘭在直播中更是不肯認張穎穎，稱對方是臭蟲，又語帶保留說男生找老婆、女友，最重要的是善良，「誰告訴你同居的？一個正常的人願意家裡這樣嗎？」，「真要是一個好女人，有什麼不敢公開的？」

昨大S的婚紗照上了熱搜，據《搜狐娛樂》報導，張蘭依舊不改行程照樣上直播和粉絲互動，有網友建議留言叫她把家人帶回來，張蘭回應：「作夢都想」，說著說著眼眶泛紅，又喃喃自語說：「好孤獨啊！還好有很多粉絲寶寶」。