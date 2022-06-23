行政執行署新竹分署受囑託拍賣紅富海案扣押財物，8月分將舉行第3波拍賣，包括多件珍貴雞血石雕件。（新竹執行分署提供／謝明俊苗栗傳真）

行政執行署新竹分署受囑託拍賣紅富海案扣押財物，8月分將舉行第3波拍賣，包括多件珍貴雞血石雕件。（新竹執行分署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署偵辦紅富海心靈導師吸金案扣押主嫌名下財產，囑託行政執行署新竹分署拍賣，將在8月分在苗栗檢署舉行第3波拍賣，其中包括多件非常名貴的雞血石在內的貴重玉石共72件，將再掀起另一波搶拍高潮。

苗栗地檢署囑託執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產舉行拍賣，先後於今年1月19日及4月19日舉行2波金光閃閃拍賣會，在場拍賣金飾等物品，多數都在第1拍就成交，相當受法拍業界重視，新竹分署預計在8月分將進行第3波拍賣，推出眾所矚目的「石中之后」雞血石，預計拍賣物件高達72件，數量驚人，堪稱史上最狂。

新竹分署指出，本次拍賣物件不同於前2次拍賣的黃金，而是推出計72件的雕刻藝術品，每件都有大陸鑑定師出具的鑑定書，材質主要為珍貴的雞血石，雞血石由於產量相當有限，市場價格經久不衰，雞血石美麗、晶瑩、稀少，歷來被譽爲「石后」、「印石公主」、「章石皇后」，每件藝術品不僅帶有如鮮血般的色彩，而且雕工精細，相當值得收藏。

新竹分署指出，雞血石同壽山石、青田石、巴林石並列，享有中國「四大國石」的美稱，本次雕刻藝術品拍賣會不但有珍貴的雞血石，「四大國石」一次到位，有興趣的民眾、行家趕緊把握這次機會，錯過不再。