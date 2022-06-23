台灣大（3045）23日舉辦股東會，針對媒體詢問通膨議題，董事長蔡明忠表示，通膨已變成結構性問題，各國政府及央行都使盡手段來想辦法讓通膨降溫，但是，若通膨就像火燒起來，一下去要去滅火，不是今天水灑下去，火就滅了。

蔡明忠說，當然期待都已成燎原之勢的通膨，能在所有各國政府通力合作下得到控制，大家最怕的是，通膨會使全球經濟陷入衰退，而這也是大家所最不樂見的。

蔡明忠強調，其實和緩的通膨對國民所得提升及經濟得到自然動力的成長，其實是比通縮都來得好，當然，現在野火燎原式的通膨，對經濟傷害是巨大的。