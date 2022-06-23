感測半導體大廠台亞（2340）今日召開股東會，大股東日亞化持股多年一股未賣之外，今日股東會加發30％股息，從2.3元調高至3元，以目前股價計算，現金殖利率飆6.5％。

回顧台亞110年受惠於感測元件與不可見光產品價格調漲且出貨暢旺，年度營收與獲利均創下新高，台亞董事會也以實質的經營成果回饋長久以來支持公司的股東，原本規劃每股配發2.3元現金股利，殖利率已經高達5％以上。今股東提出修正替代案調高股利獲得股東會決議通過，後續董事會依股東會決議執行，將使得殖利率一舉衝破6.5％。

台灣日亞化學副總經理石上幸志表示，日本日亞化學投資台亞也就是原光磊科技時間長達18年之久，未曾出售任何1股，即使台亞一度遭受市場股東襲擊，日本日亞化學仍大力加碼支持，終度過經營權爭議，穩定經營，為此，依日本日亞化學會長小川英治長久以來秉持投資台灣、深耕台灣、回饋台灣的信念，且會長不斷灌輸台亞全體經營團隊與員工，取之於股東也要努力用心回報給股東的經營理念，所以促成這次調高股利的決議。

又109年適逢新冠疫情席捲全球，當時還是光磊科技的台亞因此調整股利政策，獲股東會決議通過，得以儲糧過冬，有底氣面對嚴峻市場環境，然此事始終讓小川英治會長耿耿於懷，更不捨長久以來支持公司的股東。因此，石上幸志更代表日本日亞化學表明全力支持股東所提調高股利配發之修正替代案，同時也希望台亞在股東會後立即召開董事會，依法通過調高股利。會長的這番苦心經傳達現場股東後，調高股利案順利通過。

原光磊科技在日亞化學傾力參與經營後，營收不斷創歷史新高。今日股東會又決議加發股利0.7元，調整後之每股配發高達3元的現金股利，在在顯示日亞化學維護股東權益的強大信念。

光磊科技今年度完成更名台亞半導體並變更上市類別，正式進軍半導體，此一重大變革向全體股東預告台亞半導體已轉變完成，希望全體股東繼續支持。

台亞自民國97年開始，除了民國109年市場派以及新冠肺炎因素將原本預計發放的1元歸零未發之外，連續12年平均發放股利1元，而今年更讓股東與市場驚豔加碼發放股利，也讓市場對於台亞的未來與半導體的成長充滿信心。