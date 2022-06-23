Jim Keller是享譽國際的晶片傳奇性人物，他過去在台積電（2330）伺服器客戶之一的AMD〈超微〉工作數十年做出了Zen架構，是AMD近幾年翻身之關鍵。綜合外媒報導，他在近日舉辦的未來運算（Future of Compute）會議上表示，AMD在其離職後，砍掉了K12 ARM CPU計畫是相當愚蠢的行為。

Jim Keller指出，他當時在AMD從事Zen1的開發工作，並製訂Zen2和Zen3的晶片架構設計。至於K12 ARM CPU計畫是針對密集服務器、嵌入式細分市場，原預計在2017年公布，但隨著當時負責此專案的他跳槽至電動車大廠特斯拉，後續就不了了之。

Jim Keller透露，K12 ARM CPU項目是在他離開AMD公司後被某位產品經理取消的，他強調，多數高層都害怕改變，但如果K12 ARM CPU有幸延續至今，有望專注於高能效的應用服務情境。

JimKeller是傳奇人物，他過去曾帶領蘋果研發A4處理器、AMD Zen架構，後來跳槽至特斯拉協助研發自駕晶片，並在2018年加入英特爾，後因家庭關係於2020年離職，目前則任職於晶片公司 Tenstorrent。