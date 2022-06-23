好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)的世紀大戰才剛落幕，男方大獲全勝，安柏被判賠3億給前夫，事後她在受訪時吐露還愛著強尼戴普，如今卻爆出她收了天價簽約金，預計將自己與強尼戴普這段婚姻的內幕寫成書出版，既拿錢又能幫自己出口氣。

安柏赫德與前夫強尼戴普互告誹謗，最終敗訴，她事後發表聲明，語出驚人表示「還愛著強尼」，之後接受了美國電視台《NBC》專訪談到了這件事，坦言自己仍全心全意愛著前夫，更說曾用盡全力去修復一段受到嚴重傷害的感情，最後雖沒有成功，但她也絕對不會恨強尼戴普，表示這樣的想法可能讓人難以理解，「但如果你認真愛過一個人的話就會懂」。

只是才公開喊話還愛強尼戴普，安柏赫德卻爆出在背後「抄傢伙」準備報復，據外媒週刊《OK！》報導，有消息人士透露，安柏目前已在洽談出書計畫，她認為在這一戰之後，自己在圈內的名聲、形象盡毀，再沒什麼好失去的了，因此決定將自己與強尼戴普之間的婚姻內幕寫成書，來報復前夫。

報導更指出，如果安柏赫德出書計畫談成，她將能拿到數百萬美元的簽約金，總結種種好處，她目前正興奮地洽談此事中，但外媒警告，安柏最好自己知道分寸底線，否則強尼戴普方面的律師團恐再出馬告誹謗，要她自己小心。