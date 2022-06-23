台灣知名網紅阿滴創辦YT「阿滴英文」，親切形象加上生趣影片內容，近來成為網紅界的當紅炸子雞，連帶為他獲得廠商代言機會，近日他接下房地產代言人，卻被網友質疑建商宣傳海報有爭議，建案廣告圖竟寫上「乙種工業用地」，根本是為賺錢抹滅良心，房產專家Sway列出5點質疑，認為阿滴太過天真。

最初，有網友近日在dcard貼出阿滴代言建案圖，標題強烈抨擊「阿滴接代言是不是要有點良心」，認為阿滴只要有錢什麼都會接，為此阿滴曾做出解釋，直言看見有人罵他沒良心，透露確實建案位在乙種工業區，建設本就不是提供給住宅使用，居住室內除廁所外皆未區隔，接代言前有跟經紀人跟法務討論過。

見狀，房產專家在粉專「Sway房市觀測站」說明，「廣告上有白紙黑字當然合法，只是買來住就會沾上麻煩，內湖五期只是在陽台掛了幾件衣服，就被罰錢，而黎智英在內湖只是擺一張床，就真的被拆」並說「這房子規劃起來像住宅(不違法)，但登記上一般事務所，明擺著建商有技巧來著，且阿滴「廁所外沒區隔」說詞有誤。

Sway繼續分析，在他實際去看實品屋，「每一戶都有做隔間，有的餐桌上還擺了餐盤，營造出溫馨樣貌，而大坪數衛浴內還有浴缸，這是辦公室應該有的？不要硬掰，尋常辦公室應該是至少要有男廁女廁小便斗等等，茶水間也通常不會配備瓦斯爐，這種裝潢一看就知道，以後誰來放一張床，就躺了下去。」

他也繼續砲轟，「你如果問的法務是真的懂房地產，應該不會建議你接此案，畢竟只要有一戶真的被拆或被罰錢，罪不至你，但良心至你。」建商只會對消費者辯稱很多人都這樣蓋，「你得安靜不打卡不拍照不請任何親友去你家的住，賣屋的時候也不能三房兩廳光明正大的賣，要光明正大，你只能真的拿來當辦公室使用。」

網友首先在Dcard發現阿滴代言房產有問題，後續引來房產專家Sway分析。(圖/dcard)

最後Sway狠酸阿滴，說是去年就接下代言，怎麼突然被討論，「要找出這影片倒是很簡單啦，點閱率低的那個就是，而且還不在你的近三百萬粉絲主團內。至於我怎發現這則的，那要問建商，他還是很認真的在ＦＢ打廣告哩，房地產有時沒那麼好賣的啦，你這樣講（指阿滴去年接代言）就是暗示這個案子賣很久了，建商會不高興的啦。」