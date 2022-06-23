前年桃園4名漁民因抗議中油在桃園觀音外海興建天然氣第3座接收站，工作船干擾捕魚，他們開漁船包圍、撒網阻擋工作船，檢方依強制罪嫌起訴，台灣高等法院駁回檢方上訴，認定漁民是表達象徵性言論，受言論自由保障，判4人無罪確定。

檢方起訴指控，蔡姓船長與他的何姓妻子及王姓船長、李姓船員，因不滿從事中油第3座天然氣接收站海上棧橋的施工作業之工作船，頻繁經過他們經常捕魚之海域，導致捕魚作業常受影響，因而以施放浮面漁網等方式，阻礙中油工作船之海上通行權利。

一審桃園地方法院判決蔡男等4人無罪，檢不服提上訴，二審高院認為，蔡等人雖然有施放漁網、旗桿放下並以船尾拖帶、施放浮面漁網行為，但他們是表達身為漁民，為傳達希望中油及其包商之工作船航行路線，不要影響漁民之捕魚權益。

高院認為，蔡等人的行為是象徵性言論性質，為廣義言論自由保障之範疇，是基於對公共事務所為之政治性意見表達，難認其等主觀上有妨害他人行使權利之故意。

高院表示，縱使蔡男等人駕駛漁船包圍工作船，有阻礙通行之情形，但中油工作船仍可依照海巡署之指示繞海離開，其通行權利影響尚屬輕微，蔡等人欲表達「不要影響漁民捕魚權利」此公眾利益議題之目的與所使用手段間具有關聯性，不得對其以刑法強制罪相繩。

高院指出，檢察官所舉事證及論據，尚無從使通常一般之人不至有所懷疑，而得確信被告等有強制之犯行，一審判決無罪沒有違誤，檢察官猶執詞指摘原判決認事用法，尚嫌未洽，其上訴無理由，應予駁回，判決蔡等人無罪確定。