在男耕女織的傳統社會生產模式下，縫補、織繡是女性的專屬勞動，更是表現女子四德之一的婦功。但隨著時代的演進，男性也能傳承一身好手藝，將已經是夕陽產業的針車皮包廠徹底轉型，成為現在最夯的親子、家族旅遊體驗DIY的好去處，那就是「布英熊文化創藝館」。

▲（左起）布英熊文化創藝館館長劉俊輝、臺中市產業故事館發展協會理事長吳佩娜。 圖：臺中市產業故事館發展協會／提供

傳承母親好手藝 轉型「布英熊文化創藝館」觀光工廠

結合手工藝體驗與鄉土料理 成為臺中最熱門的親子、休閒旅遊首選

布英熊文化創藝館佔地800多坪，館內不但擺設早期居民使用的農業器具，也透過老針車分享劉金木、葉秀英夫婦經營針車皮包廠從蓬勃發展到夕陽產業一系列故事，也是外埔、大甲地區產業過程的呈現。兒子劉俊輝先生看見該產業逐漸沒落，因而轉型製作蝶古巴特DIY帆布包，並開設文化創意館、鄉土餐廳，將這夕陽產業傳承下去。

▲（左起）母親葉秀英、布英熊文化創藝館館長劉俊輝、老婆、父親劉金木。 圖：布英熊文化創藝館／提供

在媽媽的鼓勵下，我做得到，孩子你也可以！

布英熊文化創藝館館長劉俊輝表示，在承接工廠之初，我茫然無措，一個大男人，從不會縫鈕扣開始，卻要學會穿針引線與腳踩針車、打版設計及車縫製作布包，要改變亦不能墨守成規。面對上一代對產品的堅持、還得挑戰老一輩的傳統觀念，以及社會對它的刻板印象，在兩代之間的鴻溝中，不斷地改寫針車文化歷史，一路走來，實在倍感艱辛，幾次想放棄的念頭，不斷在腦中。

使命是因為追循父母的足跡必須完成，不接手只能眼看著工廠逐漸凋零，那針車開始運轉，一聲一聲地鑽進耳裡，腦中交織著一張無形的網，是我的惶恐、不安，久久無法放鬆，前方只有一條不能回頭的路，催促著我繼續往前走，伴隨而來的嚕嚕聲是工廠的訂單，阿姨們的飯碗、父母的期望，還有孩子們天真的笑容。

從零出發，學習去拜訪客戶，才更深刻體會雙親草創之初的辛苦，成功並非偶然。在媽媽的鼓勵下，我做得到，孩子你也可以！我認真計畫產業轉型，與時俱進，放下一顆不願意的心，才能看見前方的藍圖，挫折是我往前的動能，堅持亦是我成功的養分，家業需要思考永續經營，守護家園就從傳承開始。

我認真計畫產業轉型，與時俱進，放下一顆不願意的心，才能看見前方的藍圖，挫折是我往前的動能，堅持亦是我成功的養分，家業需要思考永續經營，守護家園就從傳承開始。

▲布英熊文化創藝館館長劉俊輝獲得在地優秀青年創業家殊榮，並分享成功之道。 圖：布英熊文化創藝館／提供

母親罹癌讓劉俊輝承諾 會將家業打點有聲有色

就讀中原大學土木工程系的劉俊輝，當兵結束之後，自創新事業，但看著年邁的雙親，面對著日落西下的針車產業，晚上還要去逢甲夜市擺攤販售，實在不忍心。後來母親更不幸罹癌，於是放棄自己的工作，回來接手夜市攤位，跟母親承諾，放心化療，自己會把針車事業打點得有聲有色。因此，劉俊輝改變傳統銷售方式，加入創新概念，以及當時最熱門的蝶谷巴特開發與設計，讓生意不斷蒸蒸日上，從本來6尺大的小攤位，慢慢演變為9坪大的小店面，最後成為50坪的透天厝，更花了2,310萬買地，從傳產中闖出一番天地。

▲布英熊文化創藝館館長劉俊輝擔任解說員，為旅客說明傳承的重要性。 圖：布英熊文化創藝館／提供

劉俊輝指出，在前總統馬英九主打臺灣經濟成長「三大引擎」中，包括MADE IN TAIWAN（臺灣制造）微笑標章、一鄉鎮一特色產品，及觀光工廠的理念下，決定將針車工廠轉型為「布英熊文化創藝館」，其中的「布」就是布文化產業的根；「英」則是取自母親葉秀英的名字，希望能傳承針車媽媽的故事；「熊」設定為吉祥物，讓整個文創館更能受到親子的喜愛。

▲無論是大朋友小朋友都可以體驗藍染的樂趣。 圖：布英熊文化創藝館／提供

▲布英熊文化創藝館是小朋友戶外教學的好選擇。 圖：布英熊文化創藝館／提供

打造「布英熊美食館」景觀餐廳 結合地方媽媽手路菜

「布英熊文化創藝館」主打文化創意DIY等活動，園區另有翠綠大草皮跟溜滑梯讓小朋友玩樂，免費入園讓民眾互動，使針車技藝推廣跟延續，是一處寓教於樂的創意休閒園區。劉俊輝表示，剛開始生意興盛，許多旅客來此嘗鮮體驗，但發現園區廣大，只單靠DIY手工體驗活動，無法撐起一整個園區的營運，在觀光專業人士的建議之下，空間與地理位置適合發展景觀餐廳，打造「布英熊美食館」，並與社區媽媽一起結合，每位媽媽端出拿手的「手路菜」，純樸的家鄉滋味，成功吸引旅客的目光，也創造了在地就業機會，可說是雙贏的局面。

此後，又抓住了臺中花博商機，從1台遊覽車的菜單做起，到一次可以接待10台遊覽車，最後不得不擴增用餐空間，最多居然可以同時容納400人用餐，一次一次的突破，讓「布英熊文化創藝館」完美結合手工藝與美食，成為在地的經濟奇蹟。開始在餐飲界嶄露頭角的「布英熊美食館」也開始在發展多樣化美食，像是以粥品為主打的「熊粥稻」，以及以客家料理特色的「客粄意象」，並與大呷麵本家異業合作，製作香蔥醬拌飯、拌麵，一步一步創造布英熊美食王國。

▲「布英熊美食館」餐廳內部景觀。 圖：布英熊文化創藝館／提供

規劃布英熊周邊商品 獲得臺中10大伴手禮好禮標章

▲布英熊文創伴手禮─桂花釀、香蔥醬，醬油。 圖：布英熊文化創藝館／提供

劉俊輝表示，在母親眼中自己永遠是個孩子，永遠不放心，因此他也特別想要證明自己。他在2017年開始在園區對面草皮種植300多棵桂花，每年開花香氣四溢，路過的社區民眾、旅客聞香而來，他也利用此契機拜師學藝，學習如何製作桂花釀，從挑桂花、日曬、篩選、熬煮、加冰糖，穩紮穩打不馬虎，也順利獲得臺中10大伴手禮的好禮標章，此後每年都有百大伴手禮的殊榮，更成為2020臺中市政府勞工局所舉辦的在地優秀青年創業家，登臺發表自己的經營之道，在在證明自己已經不是父母眼中的孩子，可以用可靠的肩膀扛起家業。

▲身為客家子弟的劉俊輝也在醫院美食街推出「客粄印象」客家料理。 圖：布英熊文化創藝館／提供

此後，雖然遇到新冠肺炎的疫情影響，讓之前賺的都賠了回去，但劉俊輝始終不放棄，他參與政府滾動式培訓，協助產業當客座講師，幫助學員跨區交流，安排學員到「布英熊美食館」用膳，而後也獲得許多同業的支持，在疫情趨緩後，業績再度回穩。

劉俊輝的人生旅途起起落落，面對困境，但他始終堅持初心、不輕言放棄，是 現代年輕人最好的借鏡，也是未來面對困難該有的正面能量，如果好好努力奮鬥， 人人都可以當自己的與眾不同的英雄。

布英熊文化創藝館

地址：臺中市外埔區中山里中山路339號

營業時間：10：00～18：00

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）