一場空？傳綠營7月徵召陳時中 林佳龍無奈：我們只能祈禱祝福

民進黨傳出7月初徵召衛福部長陳時中參選台北市長。持續積極爭取提名的交通部前部長林佳龍今受訪表示，「大家不要覺得徵召是從天上掉下來」。

「操之在己的全力以赴，不操之在己的只能夠祈禱，如果不是我們，我們就祝福」。

林佳龍今出席台北市議員江志銘南港內湖交通說明會前受訪指出，中央黨部已經對外正式澄清，尊重黨中央的說明，「並沒有這樣內定的人選」，至於時程則依照正常的程序，若能在全國黨代表大會前提名，當然是增加在大選準備的時間。

至於是否認為這樣的放話對於自己來說是不公平的？林佳龍說，不會啦，他的個性一直都很正向，把選舉當作一個民主的盛會，大家一起來選賢與能。

他說，他向國人報告自己研究多年的首都圈發展政策，也是為了引導選舉不只是比個人聲量，而是要尊重民主的主人，他要注入一股比較正向。

至於有報導指林佳龍仍是新北市長人選的優先選項，林表示，台北市會帶動首都圈將近1000萬人口和地區的發展，有其戰略上的重要性，因此他提出首都願景，至於其他地區也很重要，若在地有優秀人才長期在經營，他覺得應該也給他們機會，他是用「放在哪個位置對台灣發展最好」這樣來看待自身角色，新北市有很多在地立委、民意代表、政務官等，現在應該優先考慮他們。

此外，針對有媒體報導，林佳龍曾缺席選舉對策委員會，造成黨內的困擾，林佳龍強調，「沒有，因為我有請假」，而且他只有請假過1次，當時因為選對會突然間安排時間，他在山上已經有兩個很重要的行程，涉及到很多人，所以他在請假之後就去參加原來的行程，選對會最後做出很好的決定，他也都支持。

林佳龍強調，他尊重民進黨徵召的結果，不管徵召的人是誰，他一定全力支持；媒體追問，是否會讓林佳龍「一場空」？林表示，「我就覺得不會空啊，因為我們參與就有意義」。