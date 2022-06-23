台南第一個以BOT方式興建旅館-福爾摩沙遊艇酒店自2017年簽約迄今，正式於6月21日盛大開幕，酒店佔地面積計約3.3公頃，緊鄰著安平水景公園，由鴻瀚安平酒店股份有限公司取得土地開發權，歷時5年，台南首宗旅館BOT開幕。

福爾摩沙遊艇酒店正式開幕。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

福爾摩沙遊艇酒店會展棟於去2021年4月先開始營運，舉辦多場婚宴及各式會議，雖歷經疫情影響，團隊還是戰戰兢兢克服各項困難，提供來台南留宿安平全新選擇。

福爾摩沙遊艇酒店緊鄰安平水景公園，結合遊艇碼頭可帶動水域遊憩觀光。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

福爾摩沙遊艇酒店緊鄰安平水景公園，水景公園對面就是安平古堡，同時也是全台唯一擁有遊艇碼頭之飯店，共有六種房型，237間客房及套房，有可容納1,000人的大型會展中心，從飯店俯視水景公園水域及眺望安平古堡，台南美景盡入眼簾。期許福爾摩沙遊艇酒店結合遊艇碼頭，帶動安平及水域遊憩觀光蓬勃發展，市府團隊也將持續合作與民間合作，投資並活化公有土地，帶動大台南市政發展。

台南安平鯨魚裝置藝術_大魚的祝福。 圖：shutterstock／來源

後續台南市政府觀旅局也將持續輔導旅館團隊開發遊艇及水域遊憩活動各項遊程，結合安平老街、大魚的祝福、台灣船園區及安平德陽艦園區等景點，以文化創意提供更多元的觀光遊憩方式，歡迎遊客來台南旅遊。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）