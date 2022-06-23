【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】熱愛日本鐵道的你，到過這個路段嗎？JR山陰本線「須佐站」與「宇田鄉站」之間的「惣郷鐵橋」是鐵道迷熱門拍照地點。建造於1932年的惣郷鐵橋為全長189公尺的鋼筋水泥高架橋，前方綠草茵茵，後方則有日本海的海天一線絕景相伴。由於列車班次不多，想順利拍到列車行駛而過的瞬間，出發前務必事前查好時刻表。
山口縣 惣郷鐵橋
交通：JR山陰本線「須佐站」與「宇田鄉站」之間。
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】熱愛日本鐵道的你，到過這個路段嗎？JR山陰本線「須佐站」與「宇田鄉站」之間的「惣郷鐵橋」是鐵道迷熱門拍照地點。建造於1932年的惣郷鐵橋為全長189公尺的鋼筋水泥高架橋，前方綠草茵茵，後方則有日本海的海天一線絕景相伴。由於列車班次不多，想順利拍到列車行駛而過的瞬間，出發前務必事前查好時刻表。
山口縣 惣郷鐵橋
交通：JR山陰本線「須佐站」與「宇田鄉站」之間。
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