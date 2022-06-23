美國期中選舉將至，但總統拜登（Joe Biden）民調低迷，根據美聯社與NORC公共事務研究中心在5月公布的民調顯示，僅39％美國成年人滿意其執政表現，對此，民進黨前立委沈富雄表示，若拜登可以和英國首相強森、法國總統馬克洪一樣訪烏，並在訪問中「設計一點不會死（人）的小意外，活著回來」，那麼民調就會上升！

拜登21日表示，可能不會在本周展開的歐洲訪問行程中造訪烏克蘭；他回覆媒體詢問時先是說，「那要看情況」，隨後又說「在這次出訪中，不太可能」訪烏克蘭。而拜登目前是少數還沒訪問烏克蘭，但有表達反對俄羅斯軍事侵略的西方國家領袖之一。

沈富雄21日在政論節目《少康戰情室》表示，他認為拜登至今的表現相當不可取，「不像個美國英雄」。他指出，美國人現在「就是想看到我們的頭兒會成為一個英雄」，但拜登卻沒有那個心態。

沈富雄直言，拜登現在民調不好、期中選舉會完蛋，「他不應該盤算過度」。沈也建議拜登應該去烏克蘭訪問，而且要設計一個「小意外」，活著回來，「不得了！民調上去了！你相不相信？」