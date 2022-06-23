星座運勢網站「星座巫師」分析，天蠍座、摩羯座、處女座、獅子座最不可能為了好處去拍馬屁，他們自尊心很強，有任何想要的東西就想用實力取得，就算遇到再大的困難也不想要靠討好他人來獲得幫助，寧可咬牙硬撐。

▍1.天蠍座

天蠍座自尊心很強，他們懂得為人處世的道理，也擁有高情商，不會輕易發怒，不過他們從來不會為了獲得好處而去拍馬屁，對他們來說，要勉強自己擺出好臉色來迎合他人，是非常傷害尊嚴的行為，還不如靠自己的力量來達成目的。

▍2.摩羯座

摩羯座不擅長交際應酬，他們也不喜歡社交場合那種逢場作戲的感覺，因為他們覺得朋友不用很多，只要擁有幾個真心的朋友就足夠了。摩羯座平常態度看起來有點冷淡，其實是因為他們不喜歡虛情假意，為人很正直，不會刻意拍馬屁、說好聽的話。

▍3.處女座

處女座非常有骨氣，而且能堅守自己的原則，就算遇到再大的困難，也會要求自己撐下去，絕不會低聲下氣去哀求別人，如果有任何想要獲得的東西，會靠實力來取得，不想用拍馬屁的方式疏通關係，他們的潔癖不只展現在生活中，對精神方面也要求絕對的乾淨。

▍4.獅子座

獅子座充滿自信，而且很好勝，非常愛面子，要他們低聲下氣拍馬屁根本是不可能的事。他們看起來很豪爽，好像什麼都不在乎，其實他們很怕被看輕，所以總是想要掌控全局，希望成為眾人矚目的焦點，要他們為了利益去討好別人，他們寧可什麼都不要。