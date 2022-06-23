全球連接線束解決方案領導廠商貿聯控股，榮獲美國權威金融媒體《機構投資者》(Institutional Investor) 公布「2022 年亞洲管理團隊排名」(2022 All-Asia Executive Team)，受評選為「亞洲區科技硬體類公司 亞洲年度最佳管理團 隊」，於 100 億美金市值內企業囊括「最佳執行長 -鄧劍華總經理」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係長」、 「最佳投資人關係策劃執行」、「最佳ESG」五項指標整體評比第一。

貿聯董事長梁華哲表示 ，感謝亞洲各地的基金經理人和分析師的認可，此次貿聯得到亞洲年度最佳管理團隊，是對我們的一大肯定。回顧2021 年，多方衝擊對供應鏈襲來，貿聯不但攻克一波波的挑戰，同時推進工業應用事業群的跨 國收購和數位轉型等重量級專案、營收也達歷史新高。過去數年，管理團隊的執行力歷經多次嚴格試煉，不斷激發我 們進化全球營運和優化資源運用，而鄧劍華總經理帶領的財務、投資人關係、永續團隊，以及全體員工都居功至偉， 這是全體貿聯人的榮耀。貿聯會帶著這份榮耀，持續創造價值，實現對股東和永續的承諾。

《機構投資者》每年發布全球各區域「最佳上市公司管理團隊」及「最佳證券研究團隊」排名，為資本市場最具指 標性的評比。本年度「最佳上市公司管理團隊」選拔，從亞洲地區的證券公司及金融機構，邀請2606名分析師、基金經理及研究員就「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係長」、「最佳投資人關係策劃執行」及「最佳 ESG」等項目分別提名，選出2021年2月至2022年 1月表現傑出的公司及標竿專業經理人。多年來，《機構投資者》評選排名嚴謹的遴選程序，賦予得獎者戴上資本市場公認的桂冠殊榮。

今年度「最佳上市公司管理團隊」調查，共網羅全球來自1,521家企業、共計5,524名專業財經人士進行評選，涵蓋亞洲區18個產業共名 1,612家公司。