凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期落實關懷弱勢，推動「愛，從小學起」助學金計畫，並於徵件期間主動提供突遭急難事件之學生即時性的急難救助金。今年度近500件申請案中，啟動「急難救助-馬上關懷」專案協助50個家庭，讓他們能夠暫度眼前難關。

凱基慈善基金會發現多數家庭陷入困境，是因為家中重要經濟支柱的成員突遭變故，新北五股的學童小恩，父母原從事旅遊業，受新冠肺炎疫情影響而雙雙轉任外送員來維持生計，3月初爸爸在外送途中發生意外不幸往生，媽媽忍痛籌措後事，更要面對後續單親扶養二名孩童之壓力；雲林斗六單親家庭的小勳，媽媽因一場感冒轉肺炎辭世，留下小勳四姊弟與需洗腎的阿嬤，不但媽媽的喪葬費無著落，生活也全靠親友不定期接濟。凱基慈善基金會立即啟動「急難救助-馬上關懷」專案，協助他們度過困境，再進一步提供助學金讓孩子安心就學。

於「愛，從小學起」助學金計畫徵件期間，亦有學童突遭重大傷病，凱基慈善基金會得知後立即提供急難救助金。新北市淡水小樂學期初視力急速惡化，經檢查罹患腦瘤進行緊急手術，術後仍需進行化療、復健、標靶藥物等治療，因小樂爸爸長期病痛無法工作，家中全靠新住民媽媽打零工及低收補助維持生計，近期更因需照顧小樂無法正常工作，高額醫藥費讓家庭難以負擔，一家五口生活岌岌可危，凱基慈善基金會提供的急難救助金，立即協助家庭解決生活上的燃眉之急，後續再持續協助孩子在學校學習。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，我們以扶助弱勢為宗旨，每年在「愛，從小學起」助學金徵件期間，都主動針對突遭變故的家庭率先伸出援手，協助家庭度過短期難關，再更進一步以助學金來幫助弱勢孩子能夠有穩定不斷的學習，讓他們能夠從小站穩腳步，勇敢迎向未來。