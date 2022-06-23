京城建設（2524）23日召開111年股東常會，由董事長蔡天贊兼總經理主持，會中除了通過110年度營業報告書及財務報表案，也通過了110年不分配股利案，京城今年的營業收入將以銷售新成屋為主。

京城建設110年度合併營業收入淨額66.57億元，淨利16.87億元，EPS每股稅後盈餘4.54元，在新冠疫情持續延燒的110年，比109年獲利還是小幅成長0.15％。

京城發言人周敬恆表示，110年南台灣的房地產市場，可說是驚奇連連，成了台灣房地產市場的主角，不諱言，是台積電引起的產業移動效應，高雄也在台積電宣布在楠梓設廠後，成了這一波的主要受惠地區，各建商主流產品大多賣到無房可賣、價格不斷向上推升，這是高雄前所未見的市場景象，但也引來政府打房動作不斷。

而今年房市仍有四大變數，包括目前國內對新冠疫情已改採共存政策、烏克蘭戰爭引發的金融震盪、政府房市政策的態度及通貨膨脹所造成的升息壓力，他說，目前房市政策部分，在政府持續對短期炒作風氣出手抑制下，不合理追價行為將大幅減少，因此，下一步需觀察國際局勢、疫情及通膨引發的效應。

但，在目前物價和工程造價持續攀升的情況下，如果期望現階段房價修正有一定難度，因此，今年房市應可望穩定成長。

周敬恆表示，京城建設今年並無個案完工，公司將以餘屋銷售為主要入帳來源。