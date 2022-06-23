徵召陳時中選北市長？ 蔡其昌：黨會做最好的決定

民進黨六都布局陸續公布，僅剩雙北壓軸，北市態勢大致已定，傳出民進黨下周中常會將徵召衛福部長陳時中參選台北市長。立法院副院長蔡其昌今天表示，黨中央一定會站在勝選的考量，為台北市找到一個最能夠讓台北市持續進步、持續發展的市長候選人，當然陳時中是很優秀的人，企盼黨會做最好的決定。

蔡其昌今天上午到后里區泰安舊車站，會勘台鐵舊山線-苗栗端至台中市舊泰安及后里火車站復駛時，媒體問針對外傳民進黨下周中常會，將徵召衛福部長陳時中參選台北市長。

蔡其昌指出，我其實不大了解，因立法院現在休會，我幾乎所有時間都在協助台中市解決問題，跟中央爭取更多的預算來建設我們的城市，立院最近休會，我比較少到台北，不太了解現在的規畫。

蔡其昌表示，台北市時間已差不多，現在已六月底，面臨11月26日的投票，時間非常的短暫，我想黨中央會陸續將還未提名的縣市來加以提名。陳時中部長也好、林前市長也好，或其他有意代表參選台北市長的人選，都是民進黨內的一時之選，都是非常優秀的。

蔡其昌強調，黨中央一定會站在勝選的考量，為台北市找到一個最能夠讓台北市持續進步、持續發展的市長候選人，當然陳時中是很優秀的人，因時間差不多，企盼黨會做最好的決定，