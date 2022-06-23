為彰顯土耳其民族和文化價值，土耳其總統府上去年12月3日公告，土國已經將外文名由「Turkey」改為「Türkiye」，中文名仍為「土耳其」。外交部尊重土耳其政府的決定，已於本月6日全面更新對外網站相關資訊，並於6月20日函請國內相關涉外單位適時調整。

外交部亞非司總領事王啟文指出，土國外交部長Mevlüt Çavuşoğlu於今年5月26日正式致函聯合國秘書長António Guterres，請聯合國、其相關機構及各會員國配合改稱「Türkiye」，該項訴求已獲聯合國同意並即刻生效。

王啟文說，外交部尊重土耳其政府的決定並密切注意聯合國及各國作法，為正確調整對土耳其外文國名的相關用法，外交部於6月6日與駐台北土耳其貿易辦事處聯繫討論後，已於同日全面更新對外網站相關資訊，並於6月20日函請國內相關涉外單位適時調整。

王啟文指出，台灣與土耳其自104年啟動「台北─伊斯坦堡」直飛航班以來，土耳其已成為我國人旅遊、洽商及中轉歐洲、非洲各國的熱門地點，近年台土雙邊關係持續增溫，兩國在高等教育、經貿、投資、農業、科技等面向持續深化合作與交流，外交部將秉持互利互惠原則，在現有互信基礎上，繼續推動提升兩國實質友好關係。