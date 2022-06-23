TPK-KY(3673)今天舉行股東會，通過配發現金股息1.5元，不過，小股東現場表示不滿，認為TPK股價低、配息少，都不敢說他有買TPK，董事長江朝瑞指出，公司經營上市開始，自己就是公司的志工，相當抱歉這幾年沒拿出好成績，但行業有春夏秋冬，希望未來2-3年新產品能夠產生效益。

江朝瑞對小股東表示，公司鼎盛的時候，沒有什麼競爭者，但後來競爭者變多，造成毛利率一直下跌，但競爭者像歐菲光、勝華也不好過，都退出市場。他指出，公司很努力改善獲利，管理也很嚴謹，每一分錢都相當謹慎使用，2023年會有新產品能獲得客戶認證，希望新產品在未來2-3年能夠發酵。

對於今年下半年看法，筆電、平板需求還不錯，業績算是平穩，不過，第三季、第四季可能會比上半年差些，預期上下半年營收52：48，全年偏保守看待。

車用觸控面板打入二家車廠，包括陸系電動車廠，今年已經認證完成，已經進入小量生產，但整體比重仍只有個位數約4％，貢獻不大。

美國電動車新創公司Canoo今年現金流出現問題，TPK也是股東之一，江朝瑞指出，Canoo現在是低潮期，預估2023年會進入量產，至於後續動作還要繼續觀察它的未來發展。