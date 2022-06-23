臺鹽(1737)111年度股東會，今(23)日通過每股現金股利1.50元，並由吳容輝續任董事長寶座；吳容輝表示，今(111)年臺鹽邁入70週年，需「脫胎換骨」，再奠定綠能產業新利基，除了已決定在高雄市路竹興建佔地1.68公頃的地面型太陽能發電裝置，亦規劃於南台灣投資50億元的佔地100公頃的「魚電共生案」，奠定臺鹽未來20年的永續經營新利基產業。

臺鹽今(23)日在台南總公司召開111年股東常會，會後順利完成第13屆董事改選，選出董事9席(含3席獨董)，由吳容輝續任董事長。臺鹽股東會會中通過承認110年度營業決算，營業額為40.95億元，較109年度成長30.84％，自上市以來，創歷年新高。營業利益為5.29億元，稅後淨利為4.12億元，並宣布每股稅後淨利1.97元，每股分配現金股利1.50元。

吳容輝表示，儘管今年第一季的季營收，再創下新高紀錄，但分析目前臺鹽的營收項目，鹽與飲用水兩大項，為總營收80％以上佔比，因鹽是民生必用品，配合政府不漲價策略，獲利水準勢必無法同步反映貨運大漲等成本上升，所以邁入70週年的這家老公司，勢必得「脫胎換骨」。

吳容輝坦言，轉型是艱困的挑戰，但不得不為之，所以今年是臺鹽的「脫胎換骨」關鍵點。在原有的產品產銷方面，今年在通路拓展上有許多規劃，除「台鹽線上購」電商平台成立，成功開拓網路商機，也同步和家樂福開發雙品牌全新環保洗沐商品，與既有的全台台鹽生技門市發揮通路影響力。今年台鹽無添加的調味品獲圓山飯店青睞入菜；台鹽海洋鹼性離子水打進Costco通路，都全方位加乘臺鹽的服務軟實力。

在接軌淨零轉型政策方面，今年下半年更將完成汽電共生更新工程，提升環保、燃料與節能效益。並且同步規劃建置自有太陽能電廠，加強對綠能產業的投資力道。

吳容輝認為，綠能產業也要兼顧環保，兩者必須透過溝通，找到最佳的平衡點。配合現行政府推動能源轉型政策目標：臺鹽為配合政府發展太陽光電政策並活化資產，將致力於運用自有土地開發太陽光電案場。

目前已定案的開發案，為位於高雄市路竹區華山段，使用本公司自有竹滬一帶土地面積約1.68公頃，預估可建置地面型太陽能發電裝置容量約1.932MW，且附近有台電饋線可併接，該案預估建置總價約新台幣9000萬元。

該開發案不但可活化閒置土地，符合經營方針，亦能支持政府2025年20GW太陽光電設置目標，臺鹽預計於112年完工後，為臺鹽貢獻20年保證收益。

吳容輝強調，除了上述的地面型太陽能發電裝置，臺鹽將專攻「魚電共生」領域，已選定於南台灣的上百公頃用地，總投入50億元資金，可望於2024元建置完成。屆時即可奠定臺鹽未來20年新產業利基。

臺鹽股東常會完成第十三屆董事、獨立董事全面改選，董事長由吳容輝續任，其他當選人為三名獨立董事，各為李佳玲、吳師豪、何華勳，另有東煒建設代表趙國祥，共四人新任者，續任者為吳容輝、劉雅娟、廖顯奎、王景田、陳貫平等五人。