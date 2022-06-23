大陸公安部23日發布《2021年中國毒情形勢報告》，說明當前面臨的毒情形勢、毒品犯罪的規律特點。「我們實現了連續5年毒品違法犯罪案件下降的年均降幅在20％以上。這也是在全球罕見的。」大陸國家禁毒辦常務副主任、公安部禁毒局局長梁雲指出，5年來，大陸共破獲毒品犯罪案件45.1萬起，抓獲違法犯罪嫌疑人58.8萬名，繳獲各類毒品305噸。毒品案件、毒品違法犯罪案件已經由2017年的14萬起下降到2021年的5.4萬起，數據顯示，截至2021年底，中國現有吸毒人員148.6萬名，比2016年底下降了42.1％，戒斷3年未發現的人員達到了340.3萬名，是2016年的2.4倍。

2021年，全大陸新發現吸毒人數11.8萬名，比2016年下降了68.9％。現有35歲以下吸毒人員數量比2016年底下降了44.8％。「我們預防教育的數位化、網路化水準，在全球也是走在前列的。」梁雲說。

與此同時，易製毒化學品流失問題也得到控制。據通報，公安機關深入開展製毒物品清理整頓，新增列管易製毒化學品15種，完善最終用戶審核、流失監測、來源倒查等機制，嚴厲打擊製毒物品違法犯罪活動。強化往來重點國家雙向核查，上線運行了大陸易製毒化學品執行資訊系統，為20多萬家企業提供免費服務，提升了全流程、閉環式管理易製毒化學品的能力和水準。

此外，顯現危害的麻醉品精神物質問題亦得到有效管控。「我們部署開展打擊芬太尼類物質等新型毒品犯罪行動，嚴密防範新型毒品研發製造，確保國內沒有形成新型毒品濫用規模。同時，我們新增列管58種新型毒品，創新整類列管模式，整類列管了芬太尼類物質、合成大麻素類物質，在全球我們國家創新整類列管走在前列的。」

梁雲介紹，截至目前，已列管449種麻醉品、精神物質，同時，整類列管兩類物質，目前中國是世界上列管最多、管制最嚴的國家。

值得關注的是，在重點整治方面，毒品問題嚴重地區狀況得到根本改觀。公安機關先後對139個縣市區進行重點整治，製毒種毒、外流販毒、毒品濫用在一些地方氾濫的問題得到了根本的好轉。國家禁毒委還在去年命名首批41個大陸禁毒示範城市，樹立了一批禁毒工作的先進典型，推出了一批可以複製的成功經驗，這也推動了大陸市域毒品治理向縱深發展。

梁雲直言，經過多年的努力，中國毒品治理的成效十分顯著，極大地減輕了毒品危害，但當前全球毒品氾濫，國際毒品形勢處於高危風險期。

「毒品問題在國際社會是一個十分複雜的社會治理問題。其他部分國家現在由於合成毒品肆虐，不但毒品數量多、毒品濫用的人數多，而且在一些國家對毒品的態度也在發生變化。」梁雲表示，高危風險期是有具體的承載內容的，也是實際的，「這種國際毒品複雜性越來越呈現出與衛生、政治、人權各方面的複雜性交織在一起。同時，現在已經不是說有季節性的毒品種植生產收割，合成毒品是隨時隨地都可以生產，並且這種生產更加便利化」。

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