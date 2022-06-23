A股上市的全球鋰電池巨頭寧德時代22日公布定向增資結果，此次發行價格為每股人民幣（下同）410元，發行股票數量為1.1億股，扣除各項發行費用後實際集資淨額約448.7億元，成為2022年全球第二大規模的股票發行交易。

受此消息激勵，截至23日上午11時9分，寧德時代股價上漲2.54％，報519.89元。

香港經濟通通訊社報導，寧德時代公告，共有42家投資者參與申購報價，其中出價最高的是南方東英資產管理有限公司，申購價格為每股462元。出價最低的為諾德基金管理有限公司，申購價格為每股339.89元。

最終有22家投資者獲配，其中國泰君安、摩根大通、巴克萊銀行獲配股份數量排名前三。獲配最多的國泰君安，配售1,137.54萬股，配售金額46.64億元。此外，高瓴透過旗下HHLR管理有限公司－HHLR中國基金，獲配金額約30億元。

寧德時代指出，此次定增所募資金將用於137GWh鋰電池產能建設、技術研發等項目。產能建設項目涵蓋福鼎時代、廣東瑞慶時代一期、江蘇時代四期及寧德蕉城時代四座生產基地。