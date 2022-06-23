歌手任賢齊出新歌「對我好一點」，傳達要對自己、對身邊的人都好一點，就能度過許多難關，是一首充滿正能量的作品。手搖飲品牌「SHARE TEA歇腳亭」董事長鄭凱隆跟任賢齊有多年情誼，大方無償出借永和保平店門市拍攝MV，正好呼應了對朋友好一點的理念。

為了慶祝任賢齊「對我好一點」MV上架YouTube，SHARE TEA歇腳亭全台門市舉行歌迷同歡好康活動，自今（23）日至6/25至SHARE TEA歇腳亭全台門市，拿打卡板拍照上傳IG限時動態，並 @sharetea_1992，將畫面出示給門店人員，即可免費領取招牌珍奶一杯。每人限兌換1杯，不得重複兌換，每日限量30杯。

打卡板有「老闆」、「郎客啊」、「天公伯」三種訴求對象，後面接著「可不可以對我好一點」，歌迷可以依照心情拿著拍照，讓任賢齊跟SHARE TEA歇腳亭幫忙將心聲吐露出來，還能免費喝到珍奶，可以說一舉兩得！