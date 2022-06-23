精英電腦（2331）今（23）日舉行股東常會，董事長鍾依文面對小股東直球提問，母集團大同公司的人事變動會否影響精英，坦然表示「問題跑得比答案快」，但作為專業經理人，去年接手精英時就和大股東溝通過，任何發生在大同的事，不會影響到精英的同仁和運作，為穩定軍心、未來大同集團的大股東也會在適當時機到精英進行說明。

鍾依文強調，作為專業經理人、面對大股東給的戰場，就是要展現專業經理人的實力。去年第四季接手精英電腦後，花了近兩個季度打基本功，檢視精英既有的基礎、從主管與部屬、公司與員工及內部組織與組織間建立上下之間的信任度，厚植實力，成效也自去年第四季逐步浮現，今年第一季精英稅後淨利即季增逾55％、達1.77億元，稅後每股盈餘0.32元，已較去年全年度翻倍增長。

在俄烏戰爭、通膨及美國升息，和先前中國封控等不利因素影響下，鍾依文預期短期內大環境不會太好，不過精英組織改革在今年3月完成「把石頭擠出水」的第一階段後，接下來就要進入第二階段、「把石頭變鑽石」，讓精英既有的技術能力發揮到可以賺錢的領域，最後再進入打造更多鑽石的第三階段。

鍾依文也指出，接手精英的三年內要將營收規模擴展至達500億元的目標未下修，在代工業務會與客戶策略聯盟、一起擴大市占率，但不會犧牲毛利、打價格價，另在過去實力穩健的主板業務，雖幾年前未來抓到轉型的契機，但也會逆流而上、強化競爭力，同時持續擴充產品線，今年營收一定會比去年成長。

在公司邁進突飛猛進成期期階段的同時，精英內部也持續進行激勵性留才，希望能在未來兩年內提升精英員工的薪資待遇從目前在業界的中位數，提升至達75％以上的位階，讓員工能安心、對公司有信心，並和公司一起成長。