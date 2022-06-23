台北市副市長蔡炳坤（左）造訪明星咖啡館，第二代經營者簡靜惠（右）以「食在精神」、「藝起品味」、「文化講堂」及「書寫城中」為概念，提出修復再利用計畫。（張立勳攝）

坐落在台北市中正舊城區的歷史建築明星咖啡館，將斥資1200萬元推動修復再利用計畫。（張立勳攝）

從上海到台北，已是百年老店的「明星咖啡館」，坐落在中正舊城區的3層樓建物，在2012年登錄為歷史建物，今年通過修復再利用計畫，要恢復1960至1970年代風貌，並將與咖啡館有關的近代重要文學家意象納入保存，再讓藝文、美食飄香下一個百年。

明星咖啡館興建於1948至1949年間，加強磚造的建築結構，為日據末期至戰後初期常見構造方式，建物屬於現代藝術風格，僅用簡單的洗石子泥作線板裝飾牆面，木窗內縮防止木窗框與雨水接觸，立面分割與比例延續日式街屋形式。

室內平面空間特色是以長條型分布，面寬窄及誇張進深為主要特色，1樓門市裝修風格為帝俄時期流行俄羅斯式新藝術風格，2樓及3樓咖啡館室內風格偏向台日混合風格，燈具以西洋風格壁燈與吊燈為主，家具特色為大理石圓桌、木桌椅及純喫茶椅。

明星咖啡館第二代經營者簡靜惠指出，1960年代台灣文學創作興盛，自詩人周夢蝶在咖啡館騎樓擺起書攤，許多文藝愛好者開始聚集，作家三毛、黃春明、林懷民、白先勇，導演編劇吳念真、陳坤厚在他們創作初期即流連明星咖啡館埋頭寫稿，孕育出無數動人的文學傳奇作品。

她表示，修復再利用將以「食在精神」、「藝起品味」、「文化講堂」及「書寫城中」為概念，強調俄羅斯風味套餐，咖啡與麵包店各式精美異國西點，留下台北城流金歲月縮影，融入在9歲被認定為天才畫家的明星咖啡館第3代李柏毅藝術作品，定期舉辦展覽、講座，並串聯城中文化資產。

簡靜惠強調，明星咖啡館蘊含的文化靈魂是無價的，盼用創新想法把城市記憶與情感呈現出來。

台北市副市長蔡炳坤說，文化資產是城市歷史的印記，也是永續發展的根基，一個城市的偉大，不在於築起多少高樓，也不在於擁有多少財富，而在於人們的文化素養，他常常想，台北市不缺1棟高樓，但不能少1件文資。

北市文化局指出，依核定修復再利用計畫，明星咖啡館修復再利用工程預計明年竣工完成，工程經費概算約1200萬元。